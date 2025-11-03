FORMELLO - Lazio, pochi cambi per Sarri: le scelte anti-Cagliari

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Prove di conferme per Sarri. Anche contro il Cagliari la Lazio dovrebbe presentarsi con quasi la stessa formazione delle ultime due partite (Juventus e Pisa). Restano indisponibili Nuno Tavares, Rovella, Castellanos e Cancellieri, oltre ai fuori lista Gigot e Dele-Bashiru. Rientra però Hysaj tra i convocati, che ha saltato la gara di giovedì sera per un problema al ginocchio destro.

Davanti a Provedel quindi si va verso un solo cambio, con Lazzari al posto di Pellegrini nella difesa a quattro composta da Gila, Romagnoli e Marusic (spostato a sinistra). A centrocampo Vecino prova il sorpasso su Basic per completare il terzetto con Cataldi e Guendouzi. Il croato comunque resta in vantaggio per giocare la sua sesta gara consecutiva da titolare.

Nel tridente d'attacco spazio ancora a Isaksen e Zaccagni sulle fasce. Il danese, salvo sorprese, dovrebbe farcela e partire nuovamente dal primo minuto: difficile pensare a un cambio a una titolarità di Noslin, che è in corsa anche per il posto al centeo di Dia. Il senegalese, uscito all'intervallo contro il Pisa, resta avanti sia all'olandese che a Pedro.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Provstgaard, Patric, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

Pubblicato il 02/11