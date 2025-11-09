FORMELLO - Lazio, pochi cambi per Sarri: le scelte anti-Inter

Ecco le ultime da Formello sulla Lazio in vista della gara di campionato contro l'Inter a San Siro, in programma domenica 9 novembre alle 20:45.

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si prospetta un solo cambio contro l'Inter. "Romagnoli si è allenato, sta abbastanza bene. Vediamo come si sveglia domani mattina e decidiamo insieme a lui", ha spiegato Sarri in conferenza stampa. Scelta quasi forzata, quindi. Contro il Cagliari il centrale della Lazio ha accusato un forte affaticamento al bicipite femorale della coscia destra (escluse lesioni), solo a ridosso del fischio d'inizio si capirà chi giocherà di fianco a Gila al centro.

Potrebbe prevalere la linea della prudenza, per questo Provstgaard è avvisato e resta favorito. Di fronte a Provedel completeranno la difesa Marusic a sinistra e Lazzari a destra (ancora in vantaggio su Pellegrini). Solo conferme anche a centrocampo, con Guendouzi, Cataldi e Basic in pole. È destinato a partire di nuovo fuori Vecino, pronto a subentrare nel secondo tempo come successo nelle ultime sette gare.

In attacco spazio ancora a Isaksen e Zaccagni sulle fasce e Dia al centro, con Noslin e Pedro in panchina. Degli infortunati non recupererà nessuno: Sarri dovrà ancora fare a meno di Rovella, Cancellieri, Nuno Tavares e Castellanos, oltre ai fuori lista Dele-Bashiru e Gigot. La pausa dovrebbe svuotare un po' l'infermeria.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Romagnoli, Patric, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

Pubblicato l'8/11 alle 16.00