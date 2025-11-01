FORMELLO - Lazio, Sarri punta il Cagliari: dubbio Dia, Pellegrini e non solo

01.11.2025 07:27 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
FORMELLO - Lazio, Sarri punta il Cagliari: dubbio Dia, Pellegrini e non solo

FORMELLO - Uno-due verso il Cagliari. Archiviata la seduta di scarico di stamattina, Sarri ha solo sabato e domenica pomeriggio per fare le sue scelte in vista del monday night dell'Olimpico. Oltre a Dele-Bashiru e Gigot fuori lista, sicuramente non ci saranno Castellanos, Cancellieri e Rovella, ancora infortunati.

Nelle prossime quarantotto ore tenterà il recupero Nuno Tavares, che sta risolvendo un problema al polpaccio accusato dopo l'Atalanta. È da valutare, così come Hysaj, che ha saltato il turno infrasettimanale "per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro", Pellegrini, uscito zoppicante da Pisa per un fastidio al ginocchio. Proprio la sua esclusione potrebbe essere l'unico cambio in difesa, con Lazzari dal primo minuto e il ritorno di Marusic a sinistra.

Al centro vanno nuovamente verso la conferma sia Gila che Romagnoli di fronte a Provedel. A centrocampo invece potrebbe rifiatare Basic, che giovedì sera ha giocato la sua quinta gara consecutiva: ballottaggio aperto, Vecino potrebbe superarlo e completare il reparto con Cataldi e Guendouzi. Nel tridente d'attacco con Isaksen e Zaccagni rischia il posto Dia, in dubbio con Pedro e Noslin. 

Pubblicato il 31/10