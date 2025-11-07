Lazio, Cataldi è il maratoneta della squadra: ora è pronto a sfidare Calhanoglu

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Domenica la Lazio farà visita all’Inter, il big match valido per l’undicesima giornata di Serie A. L’ultima prima della sosta. I fari di San Siro saranno puntati anche su Cataldi e Calhanoglu, un duello interessante quello tra i due centrocampisti. Il biancoceleste è tornato a casa da leader silenzioso, ha riabbracciato Sarri dopo l’esilio alla Fiorentina e si è ripreso il suo posto. Domenica si confronterà col turco, nel suo ruolo il migliore del campionato. Hanno la stessa età ma storie e caratteristiche diverse.

Nella sfida a distanza, il numero 32 - si legge sul Messaggero - vanta un bottino migliore in termini di anticipi riusciti e duelli a terra vinti. È il secondo centrocampista per sfere intercettate, dopo Ramadani del Lecce, e dal 29 settembre ha chiuso ogni gara al primo posto per km percorsi. È migliorato anche in termini di resistenza, prima faceva fatica a tenere il ritmo per 90’ ma adesso ne ha giocate sei di fila dal 1’ fino al triplice fischio. Nelle ultime due uscite ha ottenuto anche il record personale di palloni toccati (80 col Cagliari) e la percentuale più alta di passaggi riusciti (91% a Pisa).

È un punto di riferimento per Sarri e la squadra, con la gara di domenica - si legge sempre sul quotidiano - raggiungerà quota 120 presenze sulle 148 del tecnico toscano diventando il giocatore da lui più utilizzato dopo Felipe Anderson (137), Marusic (131) e Luis Alberto (122).

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE