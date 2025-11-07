Lazio, da Dele-Bashiru a Nuno Tavares: in cinque in bilico

RASSEGNA STAMPA - Un anno dopo, tutto è cambiato in casa Lazio. È cambiato l’allenatore, da Baroni a Sarri, e alcuni giocatori che avevano fatto la differenza nella passata stagione ora sono finiti ai margini.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport sono cinque i calciatori il cui futuro è in bilico e che la Lazio spera di cedere per sbloccare il mercato di gennaio e operare i entrata. Si trama di Mandas, Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru e Noslin il cui futuro sembra ormai segnato.

Acquistato durante il mercato invernale Belahyane non ha convinto Sarri da mezz’ala e il suo minutaggio è ridotto con le ultime 4 gare vissute interamente in panchina nonostante l’emergenza che ha colpito i biancocelesti in mediana.

Diversa la situazione di Dele-Bashiru: titolare nelle prime 4 giornate e finito fuori lista dopo l’infortunio rimediato nel derby. Non che il nigeriano abbia brillato fino a quel momento ma la differenza con il rendimento sotto Baroni è palese con 29 presenze e 5 gol realizzati. Ora spera di mettersi alle spalle l’infortunio e conquistare la convocazione della Nigeria per la coppa d’Africa.

Discorso simile per Mandas: da aprile alla fine della stagione era lui il titolare ma con Sarri sono cambiate le gerarchie con Provedel tornato titolare inamovibile. La Lazio lo acquistò nel 2023 dall’Ofi Creta pagandolo 1 milione, sarà una plusvalenza certa.

A chiudere la questione legata a Tavares la cui cessione interesserà anche l’Arsenal che ha il 35% della rivendita. Tra i cinque è senza dubbio il giocatore che ha trovato più spazio (464 minuti) ma sembra solo un lontano parente del giocatore che nella passata stagione ha collezionato 8 assist in 10 turni. Noslin è ancora un oggetto misterioso.

