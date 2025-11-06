Lazio, Mattei: "La società sarà costretta a vendere per non incappare in un altro blocco"
Alle spalle il successo contro il Cagliari, la Lazio è chiamata ora ad affrontare il big match contro l'Inter nella sfida in programma domenica 9 novembre a San Siro. Oltre al campo, in casa biancoceleste, è sempre viva la questione societaria di cui Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei: “Due mesi fa il presidente della Lazio ha detto il club non era nel ‘caos’ come altre squadre".
"La Lazio, come bilancio annuale, andrà sotto di 30-40 milioni. Per compensare i mancati ricavi, vedi l’Europa League, sarà costretta a vendere per non incappare in un altro blocco".
"Una società come la Lazio non può ricavare, fatturare, 110 o 120 milioni: un quinto della Juve, un quarto del Milan, la metà della Roma. Se tu non riesci ad ottenere certi ricavi o ridimensioni la squadra dal punto di vista tecnico, vendendo i pezzi migliori, o fai l’aumento di capitale".
"La domanda da fare a Lotito è molto semplice: ci spiega perché la Roma fattura più del doppio della Lazio? La Lazio anche quando è andata in Champions League ha fatturato meno della Roma che era in Europa League, è questa la sconfitta”.
