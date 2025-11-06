Serie A, Inter - Lazio: chi racconterà il big match su Dazn
06.11.2025 15:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La vittoria in casa col Cagliari è ormai in archivio, la Lazio è proiettata sul big match contro l'Inter. L'appuntamento è fissato per domenica 9 novembre, ore 20:45 il calcio d'inizio a San Siro.
La posta in palio è alta per entrambe, si prospetta una gara combattuta. Sarà possibile seguirla in diretta su Dazn dove a raccontarla ci saranno le voci di Pierluigi Pardo, per la telecronaca, e Massimo Ambrosini, per il commento tecnico.
