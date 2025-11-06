Francia, i convocati di Deschamps: la decisione su Guendouzi - FOTO
06.11.2025 14:07 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Ultimo weekend di campionato, poi di nuovo la sosta. Spazio ancora alle Nazionali impegnate in amichevoli e qualificazioni al Mondiale del 2026. I ct, man mano che si avvicina il giorno dei raduni, stanno diramando le liste dei convocati ed è arrivata anche quella della Francia.
Sono 24 i giocatori scelti da Deschamps per il doppio impegno con Ucraina e Azerbaigian, ma nell'elenco con figura il nome di Matteo Guendouzi. Il centrocampista della Lazio è stato escluso, ancora una volta, dal ct. Di seguito la lista completa: