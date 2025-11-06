Lazio, sottoporta sei tra le più ciniche: il dato sulle conclusioni
RASSEGNA STAMPA - Una delle armi più potenti della nuova Lazio di Sarri è il cinismo sottoporta. Può sembrare paradossale, visto che, in cinque gare su dieci, i biancocelesti non hanno trovato la via della rete, ma, quando concludono, gli uomini di Mau sanno fare molto male agli avversari.
Come scrive Il Messaggero, la Lazio è quattordicesima per tiri totali effettuati in Serie A (153), ma al terzo posto, solo dietro a Inter e Cremonese, nel rapporto con i gol realizzati (13), ovvero l'8.5%. La squadra di Sarri segna ogni 11,7 tentativi, dato che evidenzia sempre più come, nel nuovo Sarrismo, la concretezza e il cinismo stiano avendo sempre più la meglio sul gioco spettacolare.
Il Comandante si sta affidando sempre più a solidità difensiva e contropiede per ferire gli avversari, e, con il recupero di Isaksen e un Zaccagni sempre più in forma, può tornare a basare sui suoi esterni la pericolosità offensiva della sua squadra.