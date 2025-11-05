Italia, Zaccagni testimonial della nuova maglia "Azzurra" - FT
Adidas e Figc hanno presentato la nuova maglia della Nazionale per i prossimi impegni interazioni. “Azzurra” ha un’estetica contemporanea e proiettata al futuro.
Riflette il cuore dell’Italia, la sua eredità calcistica e gli elementi culturali propri della storia italiana. Nel Kit Home sono presenti dettagli che richiamano il racconto leggendario della Coppa del Mondo e la vittoria della Nazionale del 2006.
Base blu con motivo grafico ripetuto basato sulle corone d’alloro. La maglia presenta anche una rivisitazione del logo Adidas, in versione dorata, stampato a caldo. Sul retro compare la scritta ‘Azzurra’ che rimanda al nome di una maglia iconica e conosciuto in tutto il mondo.
Nel post di presentazione anche il capitano della Lazio Mattia Zaccagni insieme a Barella e Tonali.
Benvenuta Azzurra #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro @adidasfootball pic.twitter.com/43Pvtnnzd6— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 5, 2025
