Lazio, l'esito degli esami di Romagnoli: ecco le sue condizioni
05.11.2025 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Arrivano notizie positive per quanto riguarda le condizioni di Romagnoli. Il centrale della Lazio era uscito all'intervallo contro il Cagliari per un problema al flessore: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, gli esami svolti oggi avrebbero escluso lesioni. Va verso il forfait, comunque, per la gara di domenica contro l'Inter a San Siro; sarà da valutare, invece, al rientro dalla sosta per la sfida contro il Lecce, in programma il 23 novembre.