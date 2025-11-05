Danimarca, il ct Riemer elogia Isaksen: "Ora è tornato al top, è spettacolare"

TUTTOmercatoWEB.com

Gustav Isaksen è tornato a segnare. Nella vittoria contro il Cagliari, l'esterno della Lazio ha siglato il suo primo gol stagionale: un'ottima notizia dopo la terribile estate che ha vissuto a causa della mononucleosi. Delle sue recenti prestazioni ha parlato il ct della Danimarca Brian Riemer, che l'ha già convocato per i prossimi impegni della Nazionale. Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di Tipsbladet.

“Il gol di Isaksen? Ne sono molto felice, ero a casa sul divano a saltare di gioia (ride, ndr.). Non siamo tutti d'accordo sul fatto che nell'ultimo anno sia stato uno dei nostri giocatori più importanti? È tra quelli che mi entusiasmano di più, sicuramente uno dei più spettacolari".

"Credo che tutti noi fossimo felici che fosse tornato in Nazionale a ottobre, ma sapevamo anche che non era ancora al massimo della forma. Ora siamo arrivati al punto in cui, secondo me, è tornato al meglio. L'ho visto giocare nelle ultime tre partite e sembra ritornato se stesso, e ha coronato il tutto con un gol. È fantastico. Avere un giocatore come lui con tanta fiducia è inestimabile".