Lazio, quando torna Rovella? Sarri fa il punto della situazione
04.11.2025 00:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nella conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro il Cagliari, Maurizio Sarri ha spiegato la situazione relativa agli infortunati.
In particolare ha parlato delle condizioni di Rovella, che ha deciso di portare avanti la terapia conservativa per risolvere la pubalgia che lo sta tormentando da inizio stagione. Di seguito le sue parole.
"Gli infortunati sembrano tutti in dirittura d'arrivo, la situazione più complicata è quella di Rovella. Ha tentato una via più difficile, rimane il dubbio se può andare a buon fine o no. Speriamo in positivo".