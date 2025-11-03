Lazio | Isaksen a Sky: "Siamo una squadra forte. L'Europa il nostro obiettivo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A sbloccare la partita contro il Cagliari ci ha pensato un Gustav Isaksen in grande forma. Il danese, al 66' della gara, è salito in cattedra con una conclusione imprendibile per Caprile. Ai microfoni di Sky, l'esterno ha commentato la vittoria dei suoi. Ecco le sue parole nel corso dell'intervista "condivisa" con Zaccagni:

“Quant’è importante questo gol? Mi verrebbe da dire ‘Finalmente’! Troppo importante per me e per la squadra, era una partita importante anche per i tifosi. Sono sei partite che non perdiamo. Il momento è buono, dobbiamo continuare. Europa? Sì, è l’obiettivo. Guardiamo solo avanti, siamo una squadra forte".