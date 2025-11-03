Lazio, Zaccagni a Dazn: "Sarri è carico a palla. Siamo stati bravi a rimanere lì"

Mattia Zaccagni, autore del secondo gol di Lazio - Cagliari è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita: “Una vittoria importantissima, abbiamo fatto una buonissima gara sotto tutti i punti di vista, è importante non aver subito gol. Stagione? Partita male per infortuni ma siamo stati bravi a rimanere lì sul pezzo, a essere squadra. Non è facile ma ora stiamo avendo continuità di risultati, ora rientreranno molti infortunati. Sarri? il mister è sempre nervoso e carico a palla, ma sarà contentissimo oggi".