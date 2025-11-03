Lazio - Cagliari, Cucchi: "Vittoria faticosa ma cruciale. Squadra di cuore"
03.11.2025 23:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Federico De Luca
Torna a vincere la Lazio di mister Sarri che, dopo il pari per 0-0 contro il Pisa, batte il Cagliari in casa grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni.
Un successo importantissimo per i biancocelesti che conquistano così il sesto risultato utile consecutivo e la seconda vittoria di seguito all'Olimpico.
Al termine della gara ecco le parole di Riccardo Cucchi sul match: "Vittoria importantissima. Faticosa, ma importantissima. È maturata nel secondo tempo quando il Cagliari, molto chiuso nel primo, ha concesso qualche spazio in più. Squadra dal grande cuore. Questo è sicuro".
