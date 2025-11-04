MIXED - Lazio, Vecino: "Fondamentale vincere. Futuro? Ho rinnovato e penso..."

Vecino è intervenuto in zona mista nel post partita di Lazio - Cagliari. Il centrocampista ha parlato non solo della prestazione della squadra, ma anche del suo futuro: "Era fondamentale tornare a vincere oggi, sappiamo che la classifica può migliorare ora. Era importante anche per dare continuità alla squadra dopo il pareggio di Pisa credo che la squadra stia trovando solidità, è stata fondamentale la vittoria di oggi”.

“Da tre/quattro settimane sono col gruppo, ho fatto queste ultime quattro partite entrando dalla panchina ma mi sento già pronto per tornare dall’inizio. A volte è più difficile subentrare a gara in corso, ma mi sento pronto”.

“Europa? Giocando con la Lazio l’obiettivo è tornare in Europa, quest’anno siamo gli stessi dell’anno scorso e non vedo perché non possiamo lottare per l’Europa. Come ho detto prima , serve continuità per migliorare però quando si vince è molto più facile trovare questo entusiasmo. Con la Juve è stata una serata bellissima, dobbiamo aggrapparci a questi risultati positivi”.

“Futuro? In questo momento della mia carriera guardo al presente, non posso proiettarmi troppo in avanti. Faccio tutti i ruoli e mi metto a disposizione, in questo momento di difficoltà in cui manca la gente mi metto a disposizione. Ho rinnovato due mesi fa, penso a questa stagione. Il calcio è dinamico ho 34 anni e non posso pensare troppo in là. Mi godo il presente, poi vediamo”.

“Il mister è uno che ci tiene molto a essere compatti e a non concedere spazi, forse lo scorso anno si spingeva di più sui terzini e si dava anche più libertà. Andare con più gente avanti. Quest’anno il mister viole più equilibrio e più ordine, è anche normale che copri da una parte e magari manca gente dall’altra. Dobbiamo trovare l’equilibrio giusto anche sulle palle inattive, li stiamo mancando un po’”.

