Lazio | Sarri a Sky: "Ci manca qualità, ma questa squadra mi dà gusto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro il Cagliari. E a pochi minuti dal triplice fischio, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il successo dei biancocelesti. Ecco le sue parole:

Vittoria più pesante?

"Vittoria che ci dà segnali di crescita. Il Cagliari non perdeva da agosto in trasferta. Ne siamo venuti a capo da squadra matura, che ha spinto sull'acceleratore quando c'era da spingere, e quando poteva e ce l'ha fatta a spingere. Ha saputo soffrire quando c'era da soffrire. Credo che i ragazzi stiano crescendo, e che il nostro obiettivo di creare una base su cui costruire una squadra competitiva sta prosegundo".

Cosa scrivi sul taccuino?

"Cazzate. Sono impressioni da campo, mi scrivo il minuto. E domani, a ricostruire la partita invece di cinque ore ce ne metto due. Una volta risposi che scrivevo la lista della spesa per mia moglie".

Da quando giochi con gli stessi 11 non hai più preso gol...

"Sai che non c'avevo fatto caso (ride, ndr). Ti ringrazio per la notizia. Non possiamo fare tante variazioni, abbiamo 6-7 giocatori in infermeria, c'era anche un po' di preoccupazione per la terza partita a settimana. Potevamo cambiare veramente poco".

Isaksen ha detto che questa squadra è forte. Ha ragione?

"Di cazzate ne dico tante per riportare un'atmosfera positiva. Poi me le scrivo, altrmenti tutte le bu La squadra sta diventando mentalmente forte, un pizzico di qualità di manca per competere ad alti livelli. Una squadra mi dà gusto allenare, segue e quello che ha lo butta dentro".

Telefonata da un dirigente della Fiorentina?

"Avevo già firmato con la Lazio. Questa telefonata è arrivata quando questo dirigente era già sicuro che avevo firmato per la Lazio. Intempestiva? Eh sì (ride, ndr)".

Vorresti Zenga e Gotti in panchina?

"Tienili lì, ma tienili buoni".