GALLERY | Prima Isaksen e poi Zaccagni: gli scatti più belli di Lazio-Cagliari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha vinto contro il Cagliari nel posticipo della decima giornata di Serie A. Entrambi i gol sono arrivati nella ripresa: prima quello di Isaksen, che ha sbloccato il match, poi quello di Zaccagni per il definitivo 2-0. Col "bottino" di questa sera, i biancocelesti salgono a quota 15 in classifica, riavvicinandosi alla zona valida per l'Europa, e guardando con più fiducia al prosieguo del campionato, a partire dalla prossima prtita contro l'Inter.

I gol dei due esterni e le rispettive esultanze, ma anche l'abbraccio tra Isaksen e Provstgaard e lo spettacolo regalato dalla Nord in omaggio a Papararelli: riviviamo insieme il successo casalingo con i migliori scatti de Lalaziosiamonoi.it.