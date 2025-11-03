Cagliari, Pisacane a Dazn: "Non siamo venuti con presuzione. Isaksen..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Cagliari esce sconfitto dall’Olimpico con i due gol messi a segno da Isaksen e Zaccagni che hanno regalato la vittoria alla Lazio di Maurizio Sarri. Queste le parole di ai microfoni di Dazn di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari: “Mi porto a casa l'aver recuperato alcuni giocatori, l’approccio che è stato buono, venire qui e fare una partita di coraggio ci fa sperare anche se nel calcio contano i punti. Qualcosa non è andato. Siamo venuti all’Olimpico per fare una partita per come l’abbiamo fatta contro una squadra forte, non con presunzione. Ci piace costruire a 2 o 3 e abbiamo la possibilità lo facciamo e fare come questa sera la partita che abbiamo fatto. Se viene fuori la giocata del singolo (Isaksen, ndr) poi non basta fare tutto bene, basta un guizzo dell’avversario e ti danneggia un po’ la prestazione".