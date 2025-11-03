Lazio - Cagliari, Rovella e quel retroscena post partita: cosa ha fatto
03.11.2025 23:11 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it
La giornalista di Dazn Barbara Cirillo, bordocampista in Lazio - Cagliari, intervenuta in collegamento su 4-3-2-1, format della piattaforma ha svelato un retroscena avvenuto appena dopo il triplice fischio: "Romagnoli? Ci saranno ulteriori valutazioni, lo abbiamo visto uscire toccandosi il flessore destro non sembra un problema muscolare ma semplicemente una botta. C’è stata una sorpresa per compagni, è sceso a bordocampo Rovella per festeggiare con tutti i suoi compagni, spesso vicino a Cataldi".