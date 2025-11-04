Lazio | Lady Zaccagni risponde alla dedica. Poi inquadra Thiago: "Fan n.1" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mattia Zaccagni ha dedicato a sua moglie Chiara il gol siglato questa sera contro il Cagliari. Il capitano biancoceleste, dopo aver bucato la porta di Caprile, ha mostrato la lettera "C" alla telecamera, mando un bacio direttamente a sua moglie Chiara. E puntuale è arrivata la risposta dell'influencer, che via Instagram, ha condiviso il frame dell'esultanza, aggiungendo: "Ti amo, vita mia".

Subito dopo è arrivato il momento del primo figlio della coppia, il piccolo Thiago. Il bimbo, vestito col completino della Lazio, stava vedendo la partita quando è arrivato il gol del papà. A quel punto immancabile è stato un "Vola Lazio Vola" intonato dal bambino. "Fan n.1", ha scritto Chiara Nasti accanto al video. E chi può darle torto?