SONDAGGIO - Lazio - Cagliari: vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro il Cagliari, protando a sei le sfide in cui consecutive in cui non è arrivata la sconfitta. Il primo gol è stato quello di Isaksen al 66', che ha sbloccato il risultato. Nel finale è arrivato anche il gol di Zaccagni. Castellanos infortunato, Dia ancora con pochissime chance di andare in rete e quasi fuori dall'azione: la sfida viene decisa dalle ali.

I due sono giocatori in fiducia e, prima uno poi l'altro, hanno fatto in modo che la formazione biancoceleste ottenesse tre punti fondamentali. Per la classifica attuale e per la prospettiva con cui si guarderà ai prossimi impegni.

Ora la squadra avrà qualche giorno di riposo, dopodiché bisognerà andare a Milano per la sfida contro l'Inter. Prima di pensare a Lautaro e compagni, però, c'è da decretare il migliore in campo contro il Cagliari: