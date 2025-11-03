Lazio, Sarri su Paparelli: "Ricordo di una follia. Vedere le immagini fu..."
03.11.2025 23:53 di Christian Gugliotta
A 46 anni dalla sua morte, il popolo biancoceleste ha voluto omaggiare Vincenzo Paparelli con una splendida scenografia, mostrata subito prima del fischio d'inizio di Lazio - Cagliari.
Nella conferenza stampa post partita, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha rivelato il suo personale ricordo proprio riguardo la morte del tifoso biancoceleste, scomparso tragicamente durante un derby del 1979.
"Ricordo di una follia. Come sempre quando qualcuno perde una vita per una partita di calcio. Il calcio l'ho sempre visto come un grande amore, la partita è un momento di lotta, ma alla fine è il gioco del divertimento. Vedere le immagini all'epoca era deprimente".