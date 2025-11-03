Lazio, Vecino a LSC: "Sto bene. Mi sento pronto per giocare dall'inizio"

Al termine di Lazio - Cagliari, Matias Vecino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sfida. Queste le sue parole:

“Contento. Era fondamentale tornare alla vittoria per dare continuità. È stato complicato perché sappiamo che il Cagliari sta ottenendo buoni risultati fuori casa, ma l’abbiamo portata a casa”.

“Mi sento bene. Più giochi meglio stai. Sto mettendo minuti nelle gambe, ma mi sento pronto per giocare dall’inizio”.

“A volte ci sta avere momenti della partita nei quali si soffre. L’importante è rimanere compatti e non dare spazi. Abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo ed è una cosa da migliorare. L’importante è che abbiamo vinto e che abbiamo dato continuità agli ultimi risultati”.