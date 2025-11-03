Lazio, Sarri a Dazn: "Ci vuole pazienza, ma è stata una prova da squadra"

Maurizio Sarri è intervenuto post Lazio - Cagliari dopo aver collezionato il sesto risultato utile consecutivo con il successo all'Olimpico. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Dazn: “Ci vuole pazienza sì ma oggi era una prova di maturità, il Cagliari non perdeva da agosto in trasferta, era dura e lo è stata, è stata una partita difficile, abbiamo saputo soffrire in certi momenti. Prova matura, la squadra sta salendo, l’obiettivo era costruire base forte di 7 giocatori che potessero far parte di una squadra più competitiva in futuro, la strada è giusta ma qualche limite c’è. In questa prima parte non abbiamo segnato con facilità, essere solidi e subire poco è fondamentale per arrivare a risultato, la squadra ci crede e difende veramente da squadra.

Uno si aspetta sempre il meglio dai giocatori, si è sbloccato Isaksen dopo la malattia che gli ha creato non pochi problemi, Zac è già a 3 gol, Dia non sta segnando molto ma ci sta facendo un grande lavoro con la fase difensiva che è di un livello molto alto. L’ho detto a lui, ha qualità tecniche che può fare qualcosa in più anche in fase offensiva.

Reparto da coprire? Romagnoli è stato più precauzionale che altro, ha sentito indurirsi il flessore e abbiamo preferito andare alla sostituzione precauzionale. Bisognerebbe prendere un po’ in tutti i reparti, dammi 3 jolly”.