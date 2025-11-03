Lazio, Isaksen a LSC: "Noi nella terra di nessuno, vogliamo l'Europa"

Gustav Isaksen, autore del gol che ha aperto le danze del match tra Lazio e Cagliari, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare del suo stato di forma, del ritorno al gol e delle ambizioni della squadra. Ecco di seguito le sue parole:

"La cosa più difficile è stato stare lontano dalla squadra e dai miei compagni, questo è per loro. Sono contento di essere tornato a giocare per questa squadra e poterli aiutare, vittoria importante. Gol? Voglio giocare così, devo tirare di più perché in questo momento sento che sto crescendo. Voglio fare di più, sono contento per oggi ma voglio continuare. Siamo stati nella terra di nessuno, oggi siamo vicini ai posti europei e questa è la cosa più importante. Finché non siamo lì non siamo contenti, ora dobbiamo continuare C'è l'Inter, sarà difficile ma non impossibile".

"Stato di forma? Mi manca ancora un po' ma sto crescendo, contro il Pisa volevo far meglio ma non ci sono partite facili, ogni partita è molto difficile e il corpo ancora non mi rende semplice giocare tre partite in una settimana. Oggi è andata meglio, soprattutto quando fai gol. Chissà, forse contro l'Inter ce ne sarà ancora un altro".