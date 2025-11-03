Lazio - Cagliari, Isaksen "emula" Castellanos. E il Taty risponde: "Conosco..." - FOTO
03.11.2025 23:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Isaksen in versione Castellanos, come anticipato. Il danese ha siglato il primo gol in Lazio-Cagliari, festeggiando col resto dei compagni come solitamente fa il Taty. Nel post-partita, ha spiegato la sua scelta: "Esultanza? Era per il Taty che mi aveva detto prima della partita che dovevo segnare e fare la sua esultanza".
Puntuale la "risposta" social dell'argentino, ancora non a disposizione di Sarri causa infortunio. Condivisa su Instagram la fotografia che ritrae l'esterno subito dopo aver siglato la rete del momentaneo 1-0, ha aggiunto: "Conosco quest'esultanza. Grazie cabeza te lo meriti".