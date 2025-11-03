CLASSIFICA - Lazio, che balzo: con tre punti supera quattro squadre!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro il Cagliari, conquista tre punti e raggiunge quota 15 in classifica, all'ottavo posto condiviso con l'Udinese. Essendo la classifica di Serie A molto corta praticamente in ogni zona, la squadra di Sarri - con il "bottino" di questa sera - super ben quattro squadre. Torino, Atalanta, Sassuolo e Cremonese, che prima della decima giornata precedevano i biancocelesti, ora sono sotto.

Sopra, il Como è solo a +2 (17 punti), +3 Juventus e Bologna (18 punti). Insomma, un bel balzo per Zaccagni e compagni, un importante passo in avanti che modifica in parecchio la classifica e la prospettiva rispetto ai prossimi impegni.

Prossime gare che non saranno affatto semplici per la Lazio, a partire da quella di domenica 9 novembre contro l'Inter a San Siro. Poi ci sarà la sosta, l'ultima di questo campionato: si ripartirà con il match contro il Lecce.