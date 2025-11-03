Lazio, l'Olimpico torna ad essere un fattore: il dato che fa ben sperare Sarri

La Lazio batte 2-0 il cagliari e si rilancia per la corsa all'Europa. I Sardi non hanno mai impensierito seriamente Provedel, ma in un campionato intenso e altalenante come la Serie A nessuna sfida è scontata.

Tre punti d'oro che sono un sintomo del lavoro che Sarri sta facendo sulla squadra. Zero alibi, testa bassa e lavorare per raggiungere la posizione migliore possibile a fine stagione.

Vittoria che fa felice il gruppo e soprattutto i tifosi biancocelesti, i quali per la prima volta vedono la propria squadra del cuore vincere due sfide casalinghe consecutive nel 2025. L'Olimpico torna ad essere un fattore, l'auspicio è che la striscia di vittorie possa protrarsi nel tempo.