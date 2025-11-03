Lazio, stop per Romagnoli contro il Cagliari: Sarri fa chiarezza

03.11.2025 23:55 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha fatto il punto sui giocatori infortunati e sui loro possibili rientri.

Tra questi ha parlato anche delle condizioni di Alessio Romagnoli, uscito all'intervallo per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Provstgaard.

Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "Romagnoli? Pensiamo a una sostituzione precauzionale, si sentiva un flessore più duro rispetto all'altro".