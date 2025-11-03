Lazio - Cagliari, sugli spalti anche l'ex Marchetti: il post dopo la vittoria - FT
03.11.2025 23:16 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Federico Gaetano
Una serata perfetta quella vissuta all'Olimpico dalla Lazio che torna a vincere battendo il Cagliari grazie alle reti di Isaksen e di Zaccagni. Tre punti importantissimi per la classifica e per il morale dei biancocelesti che si mettono subito alle spalle il pari contro il Pisa.
Sugli spalti anche l'ex portiere della Lazio Federico Marchetti che, al termine della gara, ha festeggiato la vittoria sui social.
"Altra Vittoria importante!!! Mi sa devo venire più spesso…", queste le parole dell'ex biancoceleste.
