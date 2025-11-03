Lazio, Sarri a LSC: "Partita difficile. Dia? Invito tutti a soffermarsi su..."

Intervenuto nel post partita di Lazio - Cagliari, gara che i biancocelesti hanno vinto per 2-0, il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni ufficiali del clu per commentare la vittoria. Ecco di seguito le sue parole:

LA SFIDA - "Partita difficile sicuramente, il Cagliari era un avversario che non perdeva da agosto in trasferta, ha perso solo a Napoli al novantacinquesimo. I numeri nel calcio non si possono discutere, è stata una partita difficile. La squadra ha risposto bene, da squadra matura, è venuta a capo bene della partita con un atteggiamento mentale di livello e questo mi ha fatto contento".

DIA - "Non sta segnando e si sta rendendo poco pericoloso, ma inviterei tutti a soffermarsi sul lavoro difensivo che fa questo ragazzo che a noi risolve tanti problemi. Se la difesa fa bella figura è anche merito di giocatori di altri reparti. Poi per la pericolosità offensiva lo aspettiamo volentieri perché non ci fa mancare niente nel frattempo".

CAMPIONATO - "C'è un innalzamento del livello delle squadre di medio-bassa classifica, questo rende difficile vincere le partite tutte le domeniche. Campionato difficile, non bellissimo ma difficile. Outfit? Io avevo chiesto roba sportiva, se è elegante me l'hanno portata sbagliata (ride, ndr)".