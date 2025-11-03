Lazio | Zaccagni a Sky: "Questa squadra rinascerà. Se serve, faccio il terzino"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Mattia Zaccagni ha commentato il successo dei suoi - arrivato anche grazie a un suo gol - ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

“Veniamo da un momento positivo, abbiamo dato continuità ai risultati, era quello che volevamo. Abbiamo tenuto la porta involata, dalla nostra compattezza rinascerà la Lazio.

"Non dimentichiamo che abbiamo tanti giocatori infortunati, questa Lazio nella difficoltà è uscita a rimanere unita. Prepariamo la settimana, abbiamo una grande partita. Doppia cifra? Il mio obiettivo è sempre quello, però prima aiutare la squadra. E se in alcune partite c’è bisogno di fare il terzino, io lo faccio”-