LE NUOVE TUTE MIZUNO SS LAZIO AL LAZIO FAN SHOP!

23.10.2025 15:00 di  Mirko Borghesi   vedi letture
LE NUOVE TUTE MIZUNO SS LAZIO AL LAZIO FAN SHOP!

Le tute Mizuno della SS Lazio sono disponibili al Lazio Fan Shop di Via degli Scipioni. Corri ad acquistarle.  Non è finita qui.

NON SI è MAI TROPPO PICCOLI PER ESSERE LAZIALI, c'è sempre spazio in famiglia per un piccolo laziale. Una splendida Tshirt, sul retro la scritta SONO NATO NEL 2025 100% LAZIALE
Passa in negozio con una certifica che tuo/a figlio/a sia nato/a nel 2025, la TSHIRT sarà in OMAGGIO.
Passa in negozio o visita il sito ->  www.laziofanshop.it

Il Lazio Fan Shop è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10:00 alle 19:30.

Dove trovarci?
Via degli Scipioni 84, a due passi dalla Metro A - Ottaviano S. Pietro.

Telefono: 06 3973 7890

Inoltre, le novità non finiscono qui! Scopri tutte le esclusive e gli ultimi prodotti sul sito ufficiale: www.laziofanshop.it, il punto di riferimento online per ogni tifoso biancoceleste.

Ricorda: "La fede nella Lazio è un dono che va preservato, difeso e tramandato".

Le novità non sono finite qui: collegati in questi giorni su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili! Troverai anche le foto di altri prodotti, sono tantissimi! E lo shopping online puoi farlo anche su Facebook e Instagram! 