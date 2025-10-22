Menez ricorda quel Roma-Sampdoria e svela un retroscena: "Alla fine del primo tempo..."
22.10.2025 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Intervistato da UltimoUomo l’ex calciatore della Roma Jeremy Menez ha parlato della sua carriera soffermandosi, in particolare, sulla famosa gara contro la Sampdoria che di fatto ha tolto ai giallorossi lo scudetto.
“Quella settimana è stata fantastica, poi dopo la partita è diventato tutto il contrario. Avevamo la partita in mano, vincevamo per 1-0 e poi abbiamo perso per 2-1".
"Negli spogliatoi tra primo e secondo tempo un paio di giocatori della Roma si sono messi a litigare, anche Ranieri si è incazzato con la squadra ma, evidentemente non è servito”.