Lazio, Sala: "Se Sarri vuole Ilic mi fido. Ma io preferirei..."
Ivan Ilic del Torino è uno degli ultimi nomi emersi in casa Lazio. Il centrocampista dei Granata, apprezzato da Maurizio Sarri soprattutto quando vestiva la maglia del Verona, potrebbe tornare in voga in casa biancoceleste. A tal riguardo, intervenendo ai microfoni di Radio Laziale, ha parlato Cristiano Sala dicendo la sua su un potenziale arrivo di Ilic nella Capitale.
"Se Ilic lo vuole Sarri mi fido, se lo avesse scelto qualcun altro mi fido meno. Lo ricordo come uno degli acquisti più promettenti degli scorsi anni. Non è la prima volta che la Lazio cerca di rilanciare un calciatore in auge. Poi se devo scegliere tra lui e Insigne preferisco Insigne".
