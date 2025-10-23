WOMEN | Italia - Giappone, quando e dove seguire l’amichevole
23.10.2025 13:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Serie A in pausa, spazio alle Nazionali. L’Italia, guidata dal ct Soncin, affronterà in amichevole il Giappone. Il primo di due test, l’altro col Brasile, che precederanno la partenza per la tournée negli USA e che rientrano nella preparazione al prossimo Mondiale. Per l'occasione, il ct ha convocato anche cinque ragazze della Lazio Women: Durante, D'Auria, Oliviero, Piemonte e Monnecchi.
L’appuntamento è in programma venerdì 24 ottobre, il calcio d’inizio al Sinigaglia di Como è alle 18:15. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, ma potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito su RaiPlay.