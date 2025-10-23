Lazio, Pedullà difende Sarri: "Gli hanno dato una squadra senza rinforzi..."
Il giornalista Alfredo Pedullà si schiera al fianco di Maurizio Sarri. Nel suo editoriale pubblicato su Sportitalia, il giornalista difende il tecnico biancoceleste, ricordando a tutti le difficoltà con cui ha dovuto combattere tra mercato bloccato e malumori dei giocatori che non sono potuti andar via.
Ecco di seguito le sue parole: "Viviamo in un Paese figlio del risultato, si parla sempre dopo. Se Sarri non avesse pareggiato a Bergamo, lo avrebbero massacrato come se le colpe fossero soltanto sue".
Poi prosegue: "Non hanno ancora capito che gli hanno dato una squadra senza rinforzi, con la depressione di chi è rimasto e probabilmente avrebbe preferito andar via, con la non comunicazione del "mercato bloccato" arrivata una settimana prima rispetto a quanto appreso dall'allenatore, senza dimenticare gli infortuni a catena che avrebbero minato la serenità di chiunque".