Juve, Gatti punta la Lazio: "Dobbiamo vincere, ci servono punti"
Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il difensore della Juventus Federico Gatti ha parlato della prestazione della sua squadra e dei prossimi impegni dei bianconeri. In campionato, infatti, la formazione di Tudor affronterà la Lazio di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Alla fine si guarda sempre al risultato e non abbiamo portato a casa niente, quindi va bene la prestazione ma conta il succo. E in questo momento la classifica Champions non va per niente bene: c’è da ripartire dall’atteggiamento e dalla voglia di correre in più per il compagno, ma bisogna fare punti”.
“Giocando per questo club c’è sempre da tenere alta l’asticella. Ci si abitua, c’è da lavorare al massimo e sono sicuro che cambierà la rotta. Obiettivo tre punti contro la Lazio? Sì, assolutamente. Poi abbiamo Udinese e di nuovo Champions, in cui bisogna dare una sterzata. A oggi siamo fuori”.