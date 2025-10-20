MOVIOLA | Atalanta - Lazio, Collu attento. Proteste biancocelesti alla fine…
Si conclude a reti bianche la prima direzione di Giuseppe Collu con la Lazio. Senza particolari sbavature la prova del fischietto della sezione di Cagliari, incerto solo in qualche episodio della ripresa. Troppo inflessibile nel finale per il triplice fischio che nega il calcio d'angolo guadagnato dai biancocelesti, generando le proteste anche della panchina laziale. A seguire, i momenti disciplinari salienti del match.
PRIMO TEMPO
23’ - Il primo intervento di rilevo della gara è di De Ketelaere che aggancia fallosamente Zaccagni: punizione per la Lazio.
29’ - Ancora il belga protagonista in negativo per una spallata irregolare su Nuño Tavares lanciato palla al piede: ammonizione inevitabile questa volta per l’atalantino.
40’ - Spalla a spalla tra Marusic e Sulemana, il montenegrino usa il fisico e l’esperienza e ha la meglio: non dello stesso avviso il ghanese che rimedia anche un giallo per eccessive proteste.
45’ - 2 minuti di recupero concessi.
SECONDO TEMPO
46’ - Tanti dubbi sulla valutazione di Collu che reputa falloso l’intervento di Isaksen su Ahanor, interrompendo un promettente recupero palla della Lazio in zona offensiva: il tocco del danese sembrava davvero impercettibile.
48’ - Contrasto sospetto poco oltre la trequarti tra Hien e Isaksen, il direttore di gara lascia proseguire.
53’ - Ammonito anche Pasalic per un intervento in netto ritardo su Zaccagni.
56’ - Proteste biancocelesti per un calcio di punizione concesso all’Atalanta a seguito di un’entrata decisa, ma sul pallone, di Romagnoli su De Ketelaere: la Lazio sarebbe potuta ripartire in contropiede.
62’ - Pestone evidente di Hien su Isaksen, giallo automatico.
90’ - Segnalati 3 minuti di extra time.
90’ +3 - Proteste nel finale dei biancocelesti per il triplice fischio di Collu proprio quando la Lazio aveva guadagnato un calcio d’angolo: decisione al limite.
Pubblicato il 19/10