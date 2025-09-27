Lazio | "Zaccagni zoppicava dopo il derby", ma ora come sta? Il punto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La sfida con la Roma, persa nonostante una buona prestazione della Lazio, senz'altro migliore rispetto a quella dei giallorossi, ha avuto ripercussioni fisiche e umorali sui biancocelesti. A centrocampo l'emergenza è profonda, ma anche Zaccagni non è ancora al 100% della forma: il capitano non ha risolto la problematica legata alla sciatalgia: l'ha condizionato nei movimenti appena dopo il derby.

Ha raggiunto le postazioni per fare le interviste di rito zoppicando in modo vistoso, per poi abbondare l'Olimpico. E, riporta Corriere dello Sport, il dolore continua a farsi sentire anche in questi giorni di preparazione alla sfida contro il Genoa. Delle difficoltà che il numero 10 dovrà necessariamente superare, per quanto possibile: ai tanti forfait, la Lazio non può permettersi di aggiungere anche il suo.

