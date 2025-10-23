Messi rinnova con l'Inter Miami: ecco fino a quando giocherà
23.10.2025 19:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lionel Messi e l'Inter Miami ancora insieme. E' ufficiale il rinnovo del contratto del fuoriclasse argentino fino al 30 giugno 2028. Solo nel 2025, Messi ha realizzato 29 gol e messo a segno 19 assist in 28 partite nella regular season della MLS. Messi continuerà, così a giocare almeno fino a 41 anni. Lo riporta il Corriere dello Sport.