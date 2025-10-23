Lazio - Juve, l'ultima vittoria nel segno di Marusic: il ricordo della società - VIDEO

Domenica sera la Lazio ospiterà la Juventus in quella che sarà una sfida con lo sguardo al passato. Sarri riaffronterà la Vecchia Signora, con la quale ha vinto uno scudetto nonostante le problematiche interne; Tudor riaffronterà i biancocelesti, traghettati verso il finale di stagione nell'anno delle dimissioni di Sarri e con i quali aveva raggiunto anche ottimi risultati, ma non è mai nato un gran feeling con società e tifoseria.

L'ultima vittoria della Lazio contro la Juventus risale proprio a quando Tudor siedeva sulla panchina biancoceleste. In particolare, era il suo esordio. La partita è terminata 1-0 grazie al gol allo scadere di Adam Marusic che, sfruttando il cross al bacio di Matteo Guendouzi, ha insaccato in rete con un colpo di testa su cui il portiere bianconero non ha potuto nulla.

Gol da tre punti pesantissimi che ha fatto ripartire la Lazio verso la corsa all'Europa, raggiunta poi nel finale di stagione. Gol e corsa sotto la Nord che il montenegrino spera di poter replicare domenica sera, sempre nello stesso palcoscenico da brividi. La società, in occasione della sfida imminente, ha ricordato quella sfida con un post sui social.