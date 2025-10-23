Juve, Vlahovic carica l'ambiente: "Contro la Lazio sarà difficile, dobbiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la partita contro il Real Madrid, il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di SkySport. Oltre a commentare la prestazione dei bianconeri al Bernabeu, il serbo si è proiettato verso la prossima gara di campionato contro la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Credo sia stata la nostra miglior prestazione, c'è stato un grande cambiamento rispetto a Como e a tante altre partite. Abbiamo parlato, siamo tutti d'accordo sul fatto di dover avere questo atteggiamento, che sia al Bernabeu col Real Madrid o contro il Como. Dobbiamo avere la stessa mentalità in tutte le partite, non è possibile in una squadra come la nostra avere queste diversità di rendimento, perché la scorsa non siamo stati all'altezza della Juventus".

"Detto questo non siamo contenti perché usciamo con una sconfitta, se facciamo o faccio gol la partita finisce in modo diverso… Ora dobbiamo subito pensare alla Lazio perché sarà difficile. Dobbiamo lavorare, parlare tutti i giorni. Sul lavoro però non si può dire niente a nessuno, tutti stanno dando il 100% che però forse non basta, dobbiamo dare tutti di più e solo così possiamo crescere. Sennò torniamo a fare bene una partita e male le successive. Dobbiamo assolutamente alzare il livello".