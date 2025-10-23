Conference League, Fiorentina in trasferta a Vienna: il programma della giornata
Si giocherà oggi la seconda giornata del girone unico di Conference League. La Fiorentina, unica Italiana impegnata nella competizione, sarà ospite in Austria sul campo del Rapid Vienna alle 18:45. Ecco di seguito tutte le sife in programma:
Rapid Vienna - Fiorentina (Ore 18:45)
Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia (Ore 18:45)
KF Shkëndija - Shelbourne (Ore 18:45)
AEK Atene - Aberdeen (Ore 18:45)
Drita - Omonia Nicosia (Ore 18:45)
BK Hacken - Rayo Vallecano (Ore 18:45)
AZ - Slovan Bratislava (Ore 18:45)
Breiðablik - KuPS (Ore 18:45)
Strasburgo - Jagiellonia Bialystok (Ore 18:45)
HNK Rijeka - Sparta Praga (Ore 18:45)
Samsunspor - Dynamo Kiev (Ore 21:00)
Crystal Palace - AEK Larnaca (Ore 21:00)
Mainz 05 - HSK Zrinjski (Ore 21:00)
Lincoln Red Imps FC - Lech Poznan (Ore 21:00)
Hamrun Spartans - Losanna (Ore 21:00)
Sigma Olomouc - Raków Czestochowa (Ore 21:00)
Universitatea Craiova - FC Noah (Ore 21:00)
Shamrock Rovers - NK Celje (Ore 21:00)