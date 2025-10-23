Pagotto ricorda Perugia - Juve: "Gaucci voleva che vincesse la Lazio"
Angelo Pagotto, ex portiere di Milan, Sampdoria e Perugia, ha rilasciato un'intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Durante la stessa, Pagotto è tornato sui cattivi rapporti con l'ex presidente del Perugia Gaucci, il quale lo aveva accusato di essersi venduto una partita contro il Milan.
Pagotto è anche tornato su quel Perugia - Juventus che ha consegnato lo scudetto alla Lazio di Eriksson, affermando come il presidente Gaucci avesse degli interessi personali legati alla vittoria della Lazio e alla Banca di Roma. Ecco di seguito le sue parole.
"Nel 2000, prima di quel famoso Perugia-Juve 1-0 sotto la pioggia, disse che se avessimo perso ci avrebbe spedito in ritiro. Aveva interessi legati alla Banca di Roma, la stessa della Lazio: voleva che vincessero loro".