RenzoStar lancia “Sempre insieme a Te”: una canzone per la Lazio - ASCOLTA LA CANZONE
La musica cambia ritmo, ma la passione resta sempre la stessa.
Dopo l’esperienza con Eagles Band, RenzoStar sceglie di mettersi in prima linea, di raccontarsi e di raccontare la Lazio attraverso la sua voce e le sue canzoni.
Un percorso nuovo, più personale, ma sempre legato da un filo indissolubile: l’amore per i colori biancocelesti.
“Sempre insieme a Te” – il nuovo inno d’amore per la Lazio
Il mese di ottobre segna il debutto del suo nuovo brano: Sempre insieme a Te.
Un titolo che è già una promessa, un giuramento, una dichiarazione eterna alla squadra che vive nel cuore dei laziali. Una canzone che vuole diventare colonna sonora di gioie, emozioni, cori e sogni. E le novità non sono finite. Presto un contest convolgerà proprio i sostenitori della Lazio.