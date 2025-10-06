Lazio, Dalla Palma: "Pareggio deludente! Il modulo? In emergenza..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Dalla Palma ha commentato il momento della Lazio partendo dal pareggio contro il Torino, passando per il cambio di modulo, fino al tema degli infortuni.

LAZIO-TORINO - "Questo è stato un pareggio abbastanza deludente per quello che è stato il primo tempo. Abbiamo avuto molte assenze che hanno un peso nella Lazio, però ero convinto che la Lazio poteva vincerla questa partita. La Lazio, soprattutto sul 2-1 con due gol in contropiede, pensavo avrebbe gestito come successo col Genoa. Ad un certo punto però pensavo ci fossero due Baroni sulle panchine, la Lazio attaccava in modo scriteriato tanto da non sembrare una squadra di Sarri".

MODULI - "Fino ad oggi ho visto tre Lazio: Quella del 4-3-3, poco convincente nonostante la vittoria col Verona, quella col 4-4-2 col Genoa che mi è piaciuta tantissimo e questa col 4-2-3-1. Quella che vorrei rivedere in futuro è quella contro il Genoa. La formula Genoa è nata per caso, ma spesso è l'emergenza a creare le squadre, prendendo d'esempio Sarri lo stesso tridente Callejon-Insigne-Mertens con quest'ultimo centravanti nasce in situazione d'emergenza".

INFORTUNI - "Se la Lazio si fosse qualificata in Conference l'anno scorso dove saremmo andati a finire, considerati tutti gli infortuni che abbiamo avuto? C'è qualcosa che non va nei campi di Formello o c'è qualche cosa che non va nello staff di Sarri? Ci sono troppi infortuni tutti uguali".

