WOMEN | Serie A, Lazio - Genoa: dove seguire il match in tv e streaming

La vittoria al debutto in trasferta contro il Como è ormai in archivio per la Lazio Women che ora nel mirino ha messo il Genoa. Le biancocelesti affronteranno le rossoblù nella seconda giornata di Serie A, l'appuntamento al Fersini è fissato per sabato 11 ottobre alle 12:30. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Dazn, ma sarà possibile seguirlo in streaming live e on demand accedendo tramite app o sito avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE